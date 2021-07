Huawei P50 si prepara a un lancio in pompa magna in tutti i mercati

Advertising

In un teaser ufficiale di ieri la società ha anche confermato che gli smartphoneutilizzeranno ancora le fotocamere Leica e che almeno un modello sarà dotato di un obiettivo periscopico da ...Qualche giorno fa è sopraggiunta l'ufficialità da parte dicirca la presentazione della sua nuova serieil prossimo 29 luglio , che oltre che essere lanciata in Cina arriverà anche in tutto il resto del globo. Il teaser ufficiale ha confermato che ...La società ha recentemente condiviso un teaser per gli smartphone della serie P50, che ha rivelato che i telefoni disporranno di obiettivi a marchio Leica. Il marchio cinese potrebbe lanciare versioni ...Tutto ciò che sappiamo sul nuovo smart speaker Huawei, il Sound X di seconda generazione (o X2), dotato di ottime caratteristiche.