Green Pass: come funziona «VerificaC19», l'app che lo controlla (Di giovedì 22 luglio 2021) Si chiama "VerificaC19" l'app che consente, attraverso la lettura di un codice QR, di verificare i dati e le generalità della persona titolare di Green Pass, ovvero la certificazione europea che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un test per il Covid-19. Cos'è VerificaC19 Elaborata dal Ministero della Salute e sviluppata da Sogei VerificaC19, d'ora in poi, sarà lo strumento fondamentale per garantire la corretta funzionalità del Passaporto Covid che, a partire dal prossimo lunedì, diventerà obbligatorio con una dose di vaccino per tutti i ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 luglio 2021) Si chiama "" l'app che consente, attraverso la lettura di un codice QR, di verificare i dati e le generalità della persona titolare di, ovvero la certificazione europea che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un test per il Covid-19. Cos'èElaborata dal Ministero della Salute e sviluppata da Sogei, d'ora in poi, sarà lo strumento fondamentale per garantire la correttalità delaporto Covid che, a partire dal prossimo lunedì, diventerà obbligatorio con una dose di vaccino per tutti i ...

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - Alessan91318477 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre: è quanto emerge dalla riunione della Cabina… - BomprezziMarco : RT @ilfoglio_it: VIDEO - Giachetti contro Fico che non vuole il green pass alla Camera: 'Perché il presidente ritiene che quello che chiedi… -