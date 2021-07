Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: Ludovico Edalli inventa un nuovo elemento! Col suo nome nel Codice dei Punteggi (Di giovedì 22 luglio 2021) Ludovico Edalli entrerà nel Codice dei Punteggi, la Bibbia della Ginnastica artistica. L’azzurro ha infatti inventato un elemento, che porterà così il suo nome. Si tratta di una capovolta indietro laterale alla verticale su uno staggio con mezzo healy, alle amate parallele pari. Sugli staggi ha vinto ben otto titoli italiani, due in più di quelli conquistato nel concorso generale individuale. Il bustocco dovrà eseguire l’elemento durante la qualificazione di sabato 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per fare in mondo che la difficoltà ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021)entrerà neldei, la Bibbia dellaartistica. L’azzurro ha infattito un elemento, che porterà così il suo. Si tratta di una capovolta indietro laterale alla verticale su uno staggio con mezzo healy, alle amate parallele pari. Sugli staggi ha vinto ben otto titoli italiani, due in più di quelli conquistato nel concorso generale individuale. Il bustocco dovrà eseguire l’elemento durante la qualificazione di sabato 24 luglio alledi2021 per fare in mondo che la difficoltà ...

