Calciomercato Napoli, aggregato alla Primavera il talentino francese Kader Dosso (Di giovedì 22 luglio 2021) Colpo tutto in divenire quello messo a segno dal Napoli che ha aggregato in prova con la sua Primavera il giovane Axel Kader Dosso. Il giocatore classe 2003 fino ad ora ha militato esclusivamente in squadre amatoriali ma si sarebbe già guadagnato le attenzioni di tanti club soprattutto transalpini. Ecco perché il colpo non deve L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Colpo tutto in divenire quello messo a segno dalche hain prova con la suail giovane Axel. Il giocatore classe 2003 fino ad ora ha militato esclusivamente in squadre amatoriali ma si sarebbe già guadagnato le attenzioni di tanti club soprattutto transalpini. Ecco perché il colpo non deve L'articolo

Advertising

cn1926it : #KaioJorge ad un passo dal #Milan: bruciata la concorrenza del #Napoli - hanifasyd : RT @SimoneTogna: #Riso prima della partenza di #gollini: “#sensi e Dimarco restano all’Inter. Petagna piace ai nerazzurri, ma non si muove… - LuigiBevilacq17 : RT @SimoneTogna: #Riso prima della partenza di #gollini: “#sensi e Dimarco restano all’Inter. Petagna piace ai nerazzurri, ma non si muove… - cn1926it : L’#Atalanta in pressing su #Boga: il #Napoli resta alla finestra – #GdS - StadioSport : Calciomercato Napoli: il Manchester City vuole Zielinski: Calciomercato Napoli: Pep Guardiola vuole Piotr Zielinski… -