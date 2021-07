Zalewski | “Sento la fiducia di Mourinho e faccio tutto quello che mi chiede per ripagarla”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nicola, attaccante della Roma, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo aver deciso l’amichevole con la Triestina: “Il mister ci sta dando grande, io e i miei compagni della Primavera siamo molto contenti. Cerchiamo di ripagare lacon grande impegno e determinazione. Facciamoche cie proveremo ad arrivare a inizio campionato in grande forma fisica”. Nicolaal termine di #TriestinaRoma 0-1#ASRoma pic.twitter.com/nqnFiQMf2w — AS Roma (@OfficialASRoma) July 21, 2021 Foto: sito uff ...

