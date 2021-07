YouTube testa Super Thanks, una funzione per ricompensare i creator (Di giovedì 22 luglio 2021) (foto: Unsplash)Per anni gli streamer di YouTube hanno utilizzato altre piattaforme per consentire ai propri fan di fare loro donazioni di denaro. A partire da questa settimana, l’azienda di Google sta integrando una funzionalità che permetterà di poter donare rimanendo sul sito di YouTube. La società ha affermato che la sua nuova funzione chiamata Super Thanks è disponibile per “migliaia” di creatori in ??68 paesi, anche se ancora in versione beta. Entro la fine dell’anno, prevede di renderlo disponibile a tutti coloro che partecipano al Programma partner di YouTube. In ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 luglio 2021) (foto: Unsplash)Per anni gli streamer dihanno utilizzato altre piattaforme per consentire ai propri fan di fare loro donazioni di denaro. A partire da questa settimana, l’azienda di Google sta integrando una funzionalità che permetterà di poter donare rimanendo sul sito di. La società ha affermato che la sua nuovachiamataè disponibile per “migliaia” dii in ??68 paesi, anche se ancora in versione beta. Entro la fine dell’anno, prevede di renderlo disponibile a tutti coloro che partecipano al Programma partner di. In ...

Advertising

BeduschiLidia : OBBLIGATORI SOLO NELLA VOSTRA TESTA - LUCA NALI PIETRO BISANTI - massi19731 : Testa o Croce Sacrifici di un padre - 19561224 : Prima vedi la brutta testa del controllo mentale venire a galla e poi la... - CloudyKant : @AniMatMigrante @PoliticaPerEwok Azz! Questa è brutta, un ragazzetto sparato in testa, per quanto gli riguarda ha e… - NRegimenti : Ecco??Visto che ce l'ho sempre in testa, mo la metto?? Magari me ne libero?? Ciondolo eeheh Ciondolo eeheh ?? ?????? -