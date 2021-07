Ucciso in piazza dopo una lite: arrestato l'assessore alla sicurezza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sarebbe stato Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza di Voghera, a sparare il colpo di pistola che ieri ha Ucciso un uomo di 39 anni di nazionalità ... Leggi su today (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sarebbe stato Massimo Adriatici, avvocato,di Voghera, a sparare il colpo di pistola che ieri haun uomo di 39 anni di nazionalità ...

Agenzia_Ansa : Il 20 luglio di vent'anni fa Carlo Giuliani viene ucciso a piazza Alimonda a Genova dal colpo di pistola sparato da… - Agenzia_Ansa : Lite a Voghera, assessore spara e uccide uno straniero in piazza #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di #Voghera (Pavia), a sparare il colpo… - FabioMassi : RT @mazzettam: 'sparatoria in piazza'. 'Violenta discussione ' Un assessore leghista ha ucciso un uomo di origini marocchine con una pistol… - mazzettam : 'sparatoria in piazza'. 'Violenta discussione ' Un assessore leghista ha ucciso un uomo di origini marocchine con u… -