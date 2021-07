Tutte le volte che un senatore inizia col dire "se Dio ci avesse voluto..", sappiate che la sparerà grossa (Di mercoledì 21 luglio 2021) La visione del mondo della senatrice Antonella Faggi è l'ennesimo strano insulto alla comunità queer nella discussione per il DDL Zan Tutte le volte che un senatore di destra parlando di noi inizia col dire, “se Dio avesse voluto”, state certi che la sparerà grossa. Tappatevi le orecchie se ci riuscite. Stavolta è il turno della leghista Antonella Faggi durante la seduta di martedì per discutere (e bloccare) il DDL Zan. … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 21 luglio 2021) La visione del mondo della senatrice Antonella Faggi è l'ennesimo strano insulto alla comunità queer nella discussione per il DDL Zanleche undi destra parlando di noicol, “se Dio”, state certi che la. Tappatevi le orecchie se ci riuscite. Stavolta è il turno della leghista Antonella Faggi durante la seduta di martedì per discutere (e bloccare) il DDL Zan. …

