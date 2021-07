Taranto, sparatoria in un pub a San Vito: dieci giovani feriti (Di mercoledì 21 luglio 2021) sparatoria nella notte in un pub a San Vito, a Taranto: dieci giovani sono rimasti feriti. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Nel locale ci sarebbe stata una accesa rissa tra due gruppi di ragazzi provenienti da zone diverse, uno di Grottaglie, l’altro del quartiere Tamburi, che è culminata con l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 luglio 2021)nella notte in un pub a San, asono rimasti. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Nel locale ci sarebbe stata una accesa rissa tra due gruppi di ragazzi provenienti da zone diverse, uno di Grottaglie, l’altro del quartiere Tamburi, che è culminata con l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco.

