Si media sul Green pass, confronto con le regioni e poi i partiti (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - “Ormai abbiamo imparato a conoscerlo. Sta accumulando dati e informazioni, poi ci illustrerà il decreto...”. Un ministro non nega che il lavoro sul Green pass sia tutto nelle mani del premier Draghi. Riferisce che il presidente del Consiglio si sta rapportando con gli altri leader europei e con il mondo scientifico, che poi metterà sul tavolo un modello che si avvicina a quello del presidente della Repubblica Macron, anche se sarà più soft. Si procede per fasi Ormai è deciso che si andrà per fasi. Per poter cenare al chiuso servirà aver fatto una prima dose di vaccino, poi a settembre ne saranno necessarie due. Al momento il provvedimento, che ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - “Ormai abbiamo imparato a conoscerlo. Sta accumulando dati e informazioni, poi ci illustrerà il decreto...”. Un ministro non nega che il lavoro sulsia tutto nelle mani del premier Draghi. Riferisce che il presidente del Consiglio si sta rapportando con gli altri leader europei e con il mondo scientifico, che poi metterà sul tavolo un modello che si avvicina a quello del presidente della Repubblica Macron, anche se sarà più soft. Si procede per fasi Ormai è deciso che si andrà per fasi. Per poter cenare al chiuso servirà aver fatto una prima dose di vaccino, poi a settembre ne saranno necessarie due. Al momento il provvedimento, che ...

