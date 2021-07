Relazione annuale dell’Agcom | interviene Spadoni

(Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – Lunedì 26 luglio, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio, il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, illustra laAgcom.la Vicepresidente della Camera dei Deputati, Maria Edera(foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta sulla webtv della Camera e su Rai1. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - Lunedì 26 luglio, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, illustra la Relazione annuale 2020 dell'Agcom.