Orban rilancia sulla legge anti-Lgbtq: referendum anti-Ue per non parlare di Pegasus (Di mercoledì 21 luglio 2021) Cinque anni fa, quando lanciò il referendum anti-immigrati per dare una risposta definitiva alle insistenze di Bruxelles affinché pure l’Ungheria accogliesse una quota dei nuovi arrivati ai confini esterni dell’Ue, Viktor Orban non vinse la scommessa del tutto. Nel senso che i no all’accoglienza furono il 98 per cento, ma il referendum non raggiunse il quorum: votò solo il 43 per cento degli aventi diritto. A maggior ragione, può essere che oggi il nuovo referendum annunciato dal premier ungherese per difendere la sua legge ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Cinque anni fa, quando lanciò il-immigrati per dare una risposta definitiva alle insistenze di Bruxelles affinché pure l’Ungheria accogliesse una quota dei nuovi arrivati ai confini esterni dell’Ue, Viktornon vinse la scommessa del tutto. Nel senso che i no all’accoglienza furono il 98 per cento, ma ilnon raggiunse il quorum: votò solo il 43 per cento degli aventi diritto. A maggior ragione, può essere che oggi il nuovoannunciato dal premier ungherese per difendere la sua...

carlo_sottile : RT @HuffPostItalia: Orban rilancia sulla legge anti-Lgbtq: referendum anti-Ue per non parlare di Pegasus - HuffPostItalia : Orban rilancia sulla legge anti-Lgbtq: referendum anti-Ue per non parlare di Pegasus -