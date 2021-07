Le vacanze di migliaia di inglesi potrebbero essere rovinate dalla "pingdemia"

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Era tutto pronto per la partenza, poi un “ping” (una notifica) ha stravolto i piani didi. Il messaggio in questione è stato inviato dall’app di tracciamento covid del sistema sanitario nazionale - simile alla nostra Immuni - e segnalava un contatto con positivo: per i destinatari, il consiglio di autoisolarsi per 10 giorni, facendo saltareprogettate da tempo.Gli avvisi, scrive il Guardian, nella prima settimana di luglio sono stati ricevuti da circa 530mila persone in Inghilterra e Galles. La circolazione della variante Delta ha causato un aumento dei contagi, il numero dei “ping” è quindi destinato ad aumentare ...

