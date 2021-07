Lazio, Ledesma: «Sarri allenatore di livello, felice del ritorno di Anderson» (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ex centrocampista argentino, nella sua intervista, ha parlato della nuova Lazio targata Maurizio Sarri: le sue parole Cristian Ledesma, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha affrontato svariati argomenti: dalla nuova Lazio di Maurizio Sarri alle sue aspettative personali per il futuro: SUL CAMPIONATO DI CALCIO A 8 VINTO – «Mi sto divertendo e togliendo soddisfazioni. Per me è come se fossi tornato a casa. Conosco la storia di questa Polisportiva, mi sento davvero così. Totti? Dopo anni di battaglie sul campo all’Olimpico, la tensione si è abbassata. È stato tutto molto più tranquillo, abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ex centrocampista argentino, nella sua intervista, ha parlato della nuovatargata Maurizio: le sue parole Cristian, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha affrontato svariati argomenti: dalla nuovadi Maurizioalle sue aspettative personali per il futuro: SUL CAMPIONATO DI CALCIO A 8 VINTO – «Mi sto divertendo e togliendo soddisfazioni. Per me è come se fossi tornato a casa. Conosco la storia di questa Polisportiva, mi sento davvero così. Totti? Dopo anni di battaglie sul campo all’Olimpico, la tensione si è abbassata. È stato tutto molto più tranquillo, abbiamo ...

Advertising

msg_emanuele : RT @dei_voce: Ledesma: Sarri allenatore di livello, farà crescere la Lazio. - laziofans : Lazio, Ledesma: “Fiducioso su Sarri. Anderson? Felice del suo ritorno”: Cristian Ledesma, ex capitano della Lazio,… - LALAZIOMIA : Lazio, Ledesma: 'Romero? Tutti ne parlano in Argentina. Sarri può fare un gran lavoro' - dei_voce : Ledesma: Sarri allenatore di livello, farà crescere la Lazio. - IoNascoQui : Cristian Ledesma, in esclusiva di Radiosei, ha parlato della sua esperienza nel calcio a 8, di Lazio del neo acquis… -