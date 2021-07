In arrivo borse di studio Inps per i Collegi Universitari (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ stato pubblicato il nuovo bando Inps che mette a disposizione dei figli dei dipendenti e dei pensionati pubblici 597 borse di studio per la copertura parziale o totale delle rette dei 52 Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e rappresentati dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (Ccum). Il bando, che scade il 10 agosto 2021, prevede, a seconda del reddito Isee, offre contributi fino a un massimo di 12.000 euro per il prossimo anno accademico. Il Ccum spiega che queste borse di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ stato pubblicato il nuovo bandoche mette a disposizione dei figli dei dipendenti e dei pensionati pubblici 597diper la copertura parziale o totale delle rette dei 52di Merito riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e rappresentati dalla Conferenza deidi Merito (Ccum). Il bando, che scade il 10 agosto 2021, prevede, a seconda del reddito Isee, offre contributi fino a un massimo di 12.000 euro per il prossimo anno accademico. Il Ccum spiega che questedi ...

