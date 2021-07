Diletta Leotta e Can Yaman amore al capolinea? Si parla di un litigio bomba (Di mercoledì 21 luglio 2021) La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a far discutere. Mentre i due piccioncini trascorrono insieme il loro tempo, appena possono, impegni permettendo, c’è chi continua a credere che questa storia in realtà, sia solo una grande montatura. Eppure Diletta lo ha spiegato in tutte le lingue: lei e Can si amano e non si riesce proprio a credere per quale motivo, ci sia ancora qualcuno pronto a non credere a questa magica storia d’amore. Troppo bella per essere vera? Forse per qualcuno è così. Da ieri in particolare sui social girano delle voci di una possibile crisi tra i due. O meglio, Alessandro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021) La storia tra Cancontinua a far discutere. Mentre i due piccioncini trascorrono insieme il loro tempo, appena possono, impegni permettendo, c’è chi continua a credere che questa storia in realtà, sia solo una grande montatura. Eppurelo ha spiegato in tutte le lingue: lei e Can si amano e non si riesce proprio a credere per quale motivo, ci sia ancora qualcuno pronto a non credere a questa magica storia d’. Troppo bella per essere vera? Forse per qualcuno è così. Da ieri in particolare sui social girano delle voci di una possibile crisi tra i due. O meglio, Alessandro ...

