Calcio | Tacconi | ‘assembramenti dappertutto | sbagliato prendersela con feste per Europeo’

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. – (Adnkronos) – “Mi sono stufato di sentire sempre polemiche intorno al. Non sono d’accordo che iggiamenti per la vittoria dell’Europeo siano stati decisivi nell’aumento di casi Covid. Ci sono assembramenti dovunque, dare la colpa al pullman degli azzurri mi sembra davvero fuori luogo”. Così all’Adnkronos l’ex portiere di Juventus e Nazionale Stefanoin merito alle polemiche per l’aumento dei casi Covid negli ultimi giorni, che potrebbero essere stati causati daiggiamenti per il successo degli Azzurri ai campionati Europei, con l’assessore alla Salute del Lazio Alessio D’Amato che ...

Mi sarebbe piaciuto Gigio neo campione d'Europa, ma considerato che non sarà mai ne Buffon, ne Zoff, nea quel prezzo vada pure in Francia dallo sceicco del Far Play Finanziario e del...In merito alla vittoria dell'Italia,dichiara di non avere mai avuto molti dubbi: Poi, sulla scelta di Donnarumma di voltare le spalle al Milan per andare al Psg,spiega:Prima un commento sull'Italia vincitrice a Euro 2020, poi una considerazione positiva sulle scelte professionali di Gianluigi Donnarumma: Stefano Tacconi ha così offerto alcune opinioni personali ai m ...Grande soddisfazione per tutti i partecipanti e emozione per la visita di venerdì dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi. Il corso si è contraddistinto per gli elevati ...