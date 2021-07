Anziana uccisa in casa, aveva due coltelli nella schiena (Di mercoledì 21 luglio 2021) Due coltelli da cucina conficcati nella schiena. Così è stata trovata oggi senza vita Maria Spadini, 70 anni, nella sua casa di Bovolone (Verona). Dai primi accertamenti l'Anziana avrebbe subito una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dueda cucina conficcati. Così è stata trovata oggi senza vita Maria Spadini, 70 anni,suadi Bovolone (Verona). Dai primi accertamenti l'avrebbe subito una ...

