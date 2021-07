Anna Tatangelo al posto di Barbara D’Urso | “Tra noi nulla in comune”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 luglio 2021)si prepara a debuttare nel ruolo di conduttrice tv della domenica di Canale 5, per la nuova edizione di un programma storico, sulla scia delle polemiche in corso che l’accusano di non essere all’altezza di sostituirsi a. Come riportano le ultime anticipazioni tv relative ai rinnovati palinsesti Mediaset non sono stati riconfermati i talk domenicali dellaed è subentrata nel ruolo di conduttrice tv l’ex di Gigi D’Alessio. A parlarne del nuovo ruolo che l’attende nel piccolo schermo è, ora, la stessa, in un’intervista concessa ad un noto magazine in ...