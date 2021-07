WTA Palermo 2021, Sharma elimina Stefanini. Avanzano agli ottavi Bronzetti, Collins e Zhang (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si sono appena conclusi i match di primo turno del WTA di Palermo 2021. Giornata agrodolce in chiave azzurra con una vittoria e una sconfitta. Sorride Lucia Bronzetti che ha sconfitto in due set col punteggio di 6-4 6-1 la bulgara Viktoriya Tomova. Lucrezia Stefanini deve invece arrendersi al cospetto dell’australiana Astra Sharma che ha vinto 6-4 1-6 6-3. Nessuna fatica per la testa di serie numero 1 del torneo siciliano ovvero la statunitense Danielle Rose Collins che ha impiegato un’ora e mezza per avere la meglio (7-5 6-3) sulla tedesca Katharina Gerlach. Decisamente convincente anche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si sono appena conclusi i match di primo turno del WTA di. Giornata agrodolce in chiave azzurra con una vittoria e una sconfitta. Sorride Luciache ha sconfitto in due set col punteggio di 6-4 6-1 la bulgara Viktoriya Tomova. Lucreziadeve invece arrendersi al cospetto dell’australiana Astrache ha vinto 6-4 1-6 6-3. Nessuna fatica per la testa di serie numero 1 del torneo siciliano ovvero la statunitense Danielle Roseche ha impiegato un’ora e mezza per avere la meglio (7-5 6-3) sulla tedesca Katharina Gerlach. Decisamente convincente anche ...

