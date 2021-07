Tokyo 2020, calcio femminile prima giornata mercoledì 21 luglio: programma, orari e diretta tv (Di martedì 20 luglio 2021) L’Olimpiade di Tokyo 2020 si aprirà ufficialmente venerdì 23 con la cerimonia d’apertura ma nel frattempo si inizia a fare sul serio. mercoledì 21 luglio scatta il torneo di calcio femminile con sei partite in programma, a partire dalle 9.30 italiane. Sarà possibile seguire ogni incontro in streaming su Eurosport Player e Discovery + per gli abbonati, mentre saranno trasmesse su Eurosport 1 Svezia-Usa (ore 10.30) e Zambia-Olanda (ore 13.00). Le restanti quattro partite verranno riprodotte in replica a seguire sempre su Eurosport, che sarà visibile solo agli abbonati Dazn, ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) L’Olimpiade disi aprirà ufficialmente venerdì 23 con la cerimonia d’apertura ma nel frattempo si inizia a fare sul serio.21scatta il torneo dicon sei partite in, a partire dalle 9.30 italiane. Sarà possibile seguire ogni incontro in streaming su Eurosport Player e Discovery + per gli abbonati, mentre saranno trasmesse su Eurosport 1 Svezia-Usa (ore 10.30) e Zambia-Olanda (ore 13.00). Le restanti quattro partite verranno riprodotte in replica a seguire sempre su Eurosport, che sarà visibile solo agli abbonati Dazn, ...

