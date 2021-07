Tempi duri per i no vax: tra ricoveri a pagamento e idee di licenziamento (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo e la scienza hanno diverse proposte per ‘incentivare’ la vaccinazione. La proposta di Minelli, “Non vaccinati paghino in caso di ricovero“, mentre da palazzo Chigi si vocifera di licenziamenti, perché è “una responsabilità dei datori di lavoro rispetto alla salute degli altri dipendenti”. LEGGI ANCHE => “Non sono no vax ma..”: le parole di Salvini fanno discutere Il motivo delle posizioni ‘No vax’ e il perchè non possono essere tollerate C’è un’epidemia ben più grave di quella di Coronavirus: l’epidemia di un sentimento, a tratti antisociale, di paura esasperata e ingiustificata, una paura che diventa attacco e mania di persecuzione, che rischia di mettere in ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo e la scienza hanno diverse proposte per ‘incentivare’ la vaccinazione. La proposta di Minelli, “Non vaccinati paghino in caso di ricovero“, mentre da palazzo Chigi si vocifera di licenziamenti, perché è “una responsabilità dei datori di lavoro rispetto alla salute degli altri dipendenti”. LEGGI ANCHE => “Non sono no vax ma..”: le parole di Salvini fanno discutere Il motivo delle posizioni ‘No vax’ e il perchè non possono essere tollerate C’è un’epidemia ben più grave di quella di Coronavirus: l’epidemia di un sentimento, a tratti antisociale, di paura esasperata e ingiustificata, una paura che diventa attacco e mania di persecuzione, che rischia di mettere in ...

Advertising

Filli94 : @NinaRicci_us @borghi_claudio Ci disperdiamo troppo spesso in chiacchiere quando invece non dovremmo perdere di vis… - radio_m2o : Tempi duri per la musica elettronica nelle palestre sudcoreane: per far fronte all’aumento di casi da #covid19, è s… - zombiturbo : @blusewillis1 Allenamento anti mattarello e/o battipanni…a questo non lo freghi..tempi duri per nonne e madri.. - marco_maiocchi : Ricordiamo questa chicca di @RobertoBurioni che solo pochi mesi fa ha scritto uno dei tweet piú infelici e ignorant… - Blood4Opera : RT @il_Mitte: Non c'è pace per la CDU. #Germania #Amthor #neonazisti -