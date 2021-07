Stellantis, entro autunno 800 prepensionamenti Si teme l'inizio di un ridimensionamento in stile Opel (Di martedì 20 luglio 2021) Cura Opel per l’ex Fca? In attesa del varo del piano industriale a fine 2021-inizio 2022 Stellantis ha alzato il velo su 800 esodi incentivati in Italia, concentrati in Piemonte. Fuoriuscite gestite stabilimento per stabilimento da azienda e sindacati d’accordo nel favorire il ritiro anticipato dal lavoro per chi si trova a 48 mesi della pensione. Accompagnamenti che per le sigle rianima il fantasma del modello Opel quando Carlos Tavares, dopo aver rilevato nel 2017 il marchio tedesco dalla General Motors per 1,3 miliardi di euro, impose una forte cura dei costi operativi in Germania con pensionamenti anticipati, piani ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 20 luglio 2021) Curaper l’ex Fca? In attesa del varo del piano industriale a fine 2021-2022ha alzato il velo su 800 esodi incentivati in Italia, concentrati in Piemonte. Fuoriuscite gestite stabilimento per stabilimento da azienda e sindacati d’accordo nel favorire il ritiro anticipato dal lavoro per chi si trova a 48 mesi della pensione. Accompagnamenti che per le sigle rianima il fantasma del modelloquando Carlos Tavares, dopo aver rilevato nel 2017 il marchio tedesco dalla General Motors per 1,3 miliardi di euro, impose una forte cura dei costi operativi in Germania con pensionamenti anticipati, piani ...

Advertising

tommasosauro : RT @Affaritaliani: Stellantis, entro autunno 800 prepensionamenti. Si teme il via della cura Opel - Affaritaliani : Stellantis, entro autunno 800 prepensionamenti. Si teme il via della cura Opel - FinanciaLounge : #Stellantis: entro il 2026 le #AutoElettriche costeranno come quelle a #benzina - nazzi_sergio : @MassimoMainard1 No infatti Stellantis ha varato un piano molto pesante di investimenti nell’elettrica. Io stesso s… - brenn1_brenna : @lbianchetti Stellantis si è posta obiettivo di vendere 70% di auto elettriche o ibride entro 2030. Quindi ci sta c… -