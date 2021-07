L’ad del Milan Gazidis: «Mi è stato diagnosticato un tumore» (Di martedì 20 luglio 2021) Attraverso una nota ufficiale pubblicata questo pomeriggio, il Milan ha informato tutti i propri sostenitori e gli stakeholder del Club, che all’amministratore delegato, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. «Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà completamente. Ivan rimarrà operativo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 luglio 2021) Attraverso una nota ufficiale pubblicata questo pomeriggio, ilha informato tutti i propri sostenitori e gli stakeholder del Club, che all’amministratore delegato, Ivan, èun carcinoma alla gola. «Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà completamente. Ivan rimarrà operativo L'articolo

