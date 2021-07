Covid, Speranza: "E' ancora presente, contagi in crescita" (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - "Siamo in una fase in cui l'epidemia" di Covid-19 "è ancora il nostro presente e sarebbe un errore pensare che sia passata. I numeri sono in crescita. Guardiamo alla Spagna, all'Olanda e al Regno Unito, ma anche la Francia che ha superato 18mia casi". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento all'evento online promosso da Cittadinanzattiva e dal Forum disuguaglianze e diversità sul tema 'Quale riforma per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie? La società civile stringe un patto e interpella le istituzioni'. "Stiamo ragionando con le Regioni per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - "Siamo in una fase in cui l'epidemia" di-19 "èil nostroe sarebbe un errore pensare che sia passata. I numeri sono in. Guardiamo alla Spagna, all'Olanda e al Regno Unito, ma anche la Francia che ha superato 18mia casi". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto, nel suo intervento all'evento online promosso da Cittadinanzattiva e dal Forum disuguaglianze e diversità sul tema 'Quale riforma per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie? La società civile stringe un patto e interpella le istituzioni'. "Stiamo ragionando con le Regioni per ...

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - Adnkronos : Covid, #Speranza: 'In emergenza sì a uso pubblico di brevetti farmaci e dispositivi'. Ieri approvato emendamento a… - Tg3web : Si moltiplicano in tutta Italia i focolai di covid legati agli assembramenti per gli Europei di calcio, con una for… - lifestyleblogit : Covid, Speranza: 'E' ancora presente, contagi in crescita' - - TV7Benevento : Covid, Speranza: 'E' ancora presente, contagi in crescita'... -