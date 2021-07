Covid, festa abusiva in una discoteca del litorale salernitano: multato il titolare (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della Compagnia Carabinieri di Battipaglia, grazie all’attenta visione dei filmati postati sui Social Network, dopo aver concluso tutti i necessari accertamenti, hanno elevato nei confronti del proprietario di una discoteca del litorale salernitano, una contravvenzione per inosservanza della normativa anti Covid 19. Lo scorso fine settimana è stata organizzata una serata con un noto DJ, con la possibilità di servire bevande ai tavoli con accesso su prenotazione obbligatoria, con l’obbligo di usare i dpi e garantendo il distanziamento sociale, che di fatti si è trasformata in una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della Compagnia Carabinieri di Battipaglia, grazie all’attenta visione dei filmati postati sui Social Network, dopo aver concluso tutti i necessari accertamenti, hanno elevato nei confronti del proprietario di unadel, una contravvenzione per inosservanza della normativa anti19. Lo scorso fine settimana è stata organizzata una serata con un noto DJ, con la possibilità di servire bevande ai tavoli con accesso su prenotazione obbligatoria, con l’obbligo di usare i dpi e garantendo il distanziamento sociale, che di fatti si è trasformata in una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La festa veneziana del Redentore è tornata in laguna sabato sera, con l'atteso spettacolo dei fuochi artificiali ad… - NicolaPorro : Giuseppe Cruciani senza freni alla festa #LaRipartenza. E svela un retroscena: 'So che un virologo star si candida… - anteprima24 : ** #Covid, festa abusiva in una #Discoteca del litorale salernitano: multato il titolare ** - curleesly : ho capito che finché c’è sto covid del cazzo non posso più mettermi in situazioni che mi fanno sentire a rischio, v… - ho_tanta : Attendo dai servi della stampa italiana i dati sul contagio Covid dopo festa scudetto Inter e manifestazioni L??G??B??… -