Cane finisce in un buco di 20 metri sul monte Linzone: salvato dai Vigili del fuoco (Di martedì 20 luglio 2021) Nel pomeriggio di martedì l’equipaggio del Drago 84 ha effettuato un intervento di soccorso sul monte Linzone a quota 1200 metri per salvare un Cane. Una persona durante un’escursione ha sentito provenire da un buco della montagna il lamento di un Cane. L’animale era stato smarrito dal proprietario giorni fa. L’equipaggio del Drago 84 decollato da Malpensa, ha condotto con il verricello i due elisoccorritori nei pressi del buco dove stava già operando la squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno. Un elisoccorritore, con ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 luglio 2021) Nel pomeriggio di martedì l’equipaggio del Drago 84 ha effettuato un intervento di soccorso sula quota 1200per salvare un. Una persona durante un’escursione ha sentito provenire da undella montagna il lamento di un. L’animale era stato smarrito dal proprietario giorni fa. L’equipaggio del Drago 84 decollato da Malpensa, ha condotto con il verricello i due elisoccorritori nei pressi deldove stava già operando la squadradeldel distaccamento di Zogno. Un elisoccorritore, con ...

Advertising

BoncoddoIT : @techpat_yt @DarioBressanini @robydeanna @WRicciardi Numeri alla c…. di cane, a noi interessa quanta gente vaccinat… - ilfaroonline : Cane finisce in un tombino: salvato dai Vigili del Fuoco - Faccia_di_cane : @VeritaBocca @laura_ceruti @matteorenzi @EnricoLetta Vabbè vediamo come finisce fra 2 anni... uno che potrà essere… - Faccia_di_cane : @VeritaBocca @laura_ceruti @matteorenzi @EnricoLetta Non esistono documenti, è così nei fatti e tutti sono concordi… - federic95127482 : @Agenzia_Ansa Certo che la vergogna non ha limiti.. Uno stato che guadagna sulle slot alcol e tabacco fa leggi per… -