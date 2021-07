Buon compleanno Sandra Oh | i look più belli dell’attrice

Leggi su velvetmag

(Di martedì 20 luglio 2021) Chi ha seguito fedelmente Grey’s Anatomy per il primo decennio della messa in onda avrà sicuramente a cuore il personaggio di Cristina Yang, la cui partenza ha lasciato orfani tantissimi fan della coppia principale (perché lo sappiamo tutti che i veri protagonisti non erano Meredith e Derek). La persona di Meredith Grey ha abbandonato la serie TV, permettendo così aOh di esplorare altre opportunità professionali. E, poco dopo, è arrivata Killing Eve. Un’attrice seguitissima – e non soltanto sui social – che quest’oggi, 20 luglio 2021, compie 50 anni. Finora,Oh ha vinto due Golden Globes (uno per Grey’s Anatomy e uno per Killing Eve) e ...