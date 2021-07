Boeri: “Chi non vuole vaccinarsi deve pagare i danni che provoca alla società” (Di martedì 20 luglio 2021) La proposta di Tito Boeri per contrastare i no vax: “Chi non si vaccina paghi” “Chi non si vaccina paghi”: è la proposta lanciata da Tito Boeri per contrastare i no vax e gli indecisi che ancora non hanno fatto il vaccino contro il Covid-19. L’economista, presidente dell’Inps dal 2014 al 2019, lancia la sua idea sul quotidiano La Repubblica, in un articolo firmato a quattro mani con Roberto Perotti. Secondo Boeri, che fa riferimento alle parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Lollobrigida, il quale aveva detto che gli under 40 non dovrebbero vaccinarsi poiché al di sotto di quella età la ... Leggi su tpi (Di martedì 20 luglio 2021) La proposta di Titoper contrastare i no vax: “Chi non si vaccina paghi” “Chi non si vaccina paghi”: è la proposta lanciata da Titoper contrastare i no vax e gli indecisi che ancora non hanno fatto il vaccino contro il Covid-19. L’economista, presidente dell’Inps dal 2014 al 2019, lancia la sua idea sul quotidiano La Repubblica, in un articolo firmato a quattro mani con Roberto Perotti. Secondo, che fa riferimento alle parole del capogruppo di Fratelli d’ItaliaCamera Lollobrigida, il quale aveva detto che gli under 40 non dovrebberopoiché al di sotto di quella età la ...

