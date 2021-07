Tragedia a Cisterna: 60enne si suicida impiccandosi ad un traliccio (Di lunedì 19 luglio 2021) Tragedia questa mattina a Cisterna di Latina, dove un uomo è stato trovato morto impiccato in un parco. Suicidio a Cisterna: 60enne si impicca ad un traliccio La vittima sarebbe un 60enne del posto che si è tolto la vita impiccandosi ad un traliccio nel parco Remo Contarino, davanti al complesso commerciale Orizzonte-Conad, in zona Collina dei Pini. Il corpo senza vita dell’uomo è stato scoperto da alcuni passanti intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto sono giunte in breve tempo sia le forze dell’ordine, sia i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021)questa mattina adi Latina, dove un uomo è stato trovato morto impiccato in un parco. Suicidio asi impicca ad unLa vittima sarebbe undel posto che si è tolto la vitaad unnel parco Remo Contarino, davanti al complesso commerciale Orizzonte-Conad, in zona Collina dei Pini. Il corpo senza vita dell’uomo è stato scoperto da alcuni passanti intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto sono giunte in breve tempo sia le forze dell’ordine, sia i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. ...

