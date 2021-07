Seriate | camion in fiamme all’uscita del casello | arrivano i vigili del fuoco

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ideldi Dalmine e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per l’incendio di undeldi, intorno alle 9,30 di lunedì mattina 19 luglio. Nessun ferito. I pompieri, spente le, hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.

È stato portato in codice verde all'ospedale di. Per rimuovere ile ripristinare la circolazione stradale, invece, sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo; i carabinieri per i ......