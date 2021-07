Seppi-Bolt in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Los Cabos 2021

(Di lunedì 19 luglio 2021) Andreasdovrà vedersela con Alex, in occasione del primo turno dell’Atp 250 di Los. Esordio messicano per l’esperto tennista italiano, il quale tenterà di limitare le caratteristiche prettamente da veloce dell’avversario australiano;proverà necessariamente a neutralizzare le traiettorie mancine dell’atleta aussie, soprattutto al servizio. Il cemento di Lospotrebbe favorire il gioco usualmente messo in pratica dall’altoatesino, dedito a scambi brevi e pragmatici. L’incontro si svolgerà martedì 20 luglio, non prima delle ore 02.00 italiane, 18.00 locali. ...

Advertising

sportface2016 : #AtpLosCabos 2021: come e quando seguire la sfida tra #Seppi e #Bolt in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Seppi Bolt

GRANDSTAND CALIENTE Ore 2.00, (7)vsA seguire, (WC) Villasenor vs Johnson A seguire, (WC) Kokkinakis vs Kudla COURT 1 Ore 2.00, Rodionov vs Ofner A seguire, Nakashima vs Wolf COURT 2 Ore ......McDonald (3) Fritz bye Gojowczyk vs Marchenko Q vs Uchiyama (WC) Lopez Villasenor vs (6) Johnson (5) Thompson vs (WC) Karlovic Rodionov vs Ofner Nakashima vs Wolf (4) Querrey bye (7)vsE. ...Atp Los Cabos 2021, programma e orari lunedì 19 luglio con orari italiani: esordio per Andreas Seppi contro l'australiano Bolt ...Il tabellone principale dell'Atp 250 di Los Cabos 2021, evento messicano in programma da lunedì 19 a domenica 25 luglio. Cameron Norrie guida il seeding caratterizzato dalla presenza di John Isner. Pr ...