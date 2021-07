Scoperta in Ucraina una mega fabbrica di account falsi di Fifa 21 (Di lunedì 19 luglio 2021) (Foto: Sbu)In Ucraina è stata Scoperta quella che sembrava una mining farm con quasi quattromila Ps4 Pro organizzate in griglie e collegate indebitamente a una corposa fonte di elettricità. Tuttavia, analizzando nel dettagli l’attività illecita si è scoperto che il vero obiettivo non fossero i Bitcoin o gli Ethereum, quanto le carte Fut di Fifa. Fut è l’acronimo di Fifa Ultimate Team, una modalità di gioco che è stata più volte criticata e addirittura definita simile al gioco d’azzardo visto che spinge a spendere grosse somme nella speranza di spacchettare un giocatore raro e/o molto forte da inserire nella propria ... Leggi su wired (Di lunedì 19 luglio 2021) (Foto: Sbu)Inè stataquella che sembrava una mining farm con quasi quattromila Ps4 Pro organizzate in griglie e collegate indebitamente a una corposa fonte di elettricità. Tuttavia, analizzando nel dettagli l’attività illecita si è scoperto che il vero obiettivo non fossero i Bitcoin o gli Ethereum, quanto le carte Fut di. Fut è l’acronimo diUltimate Team, una modalità di gioco che è stata più volte criticata e addirittura definita simile al gioco d’azzardo visto che spinge a spendere grosse somme nella speranza di spacchettare un giocatore raro e/o molto forte da inserire nella propria ...

