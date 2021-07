PS5 e Xbox Series X stanno per tornare disponibili da MediaWorld (Di lunedì 19 luglio 2021) Buone notizie per coloro che non sono riusciti ancora ad acquistare una console next-gen. Attraverso la pagina Facebook ufficiale, MediaWorld ha annunciato che questa settimana arriveranno sia nuove unità di PlayStation 5 che Xbox Series X. Per quanto riguarda PlayStation 5, domani alle ore 15:00 sarà disponibile per l'acquisto PlayStation 5 e dal 21 luglio intorno alla stessa ora il bundle PlayStation 5 + Ratchet & Clank: Rift Apart. Xbox Series X invece tornerà disponibile giovedì 22 luglio sempre alle 15:00. Per provare ad ottenere una di queste console dovrete visitare il sito web di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 luglio 2021) Buone notizie per coloro che non sono riusciti ancora ad acquistare una console next-gen. Attraverso la pagina Facebook ufficiale,ha annunciato che questa settimana arriveranno sia nuove unità di PlayStation 5 cheX. Per quanto riguarda PlayStation 5, domani alle ore 15:00 sarà disponibile per l'acquisto PlayStation 5 e dal 21 luglio intorno alla stessa ora il bundle PlayStation 5 + Ratchet & Clank: Rift Apart.X invece tornerà disponibile giovedì 22 luglio sempre alle 15:00. Per provare ad ottenere una di queste console dovrete visitare il sito web di ...

