Preghiera di oggi 19 luglio a Nostra Signora del Miracolo di Lima (Di lunedì 19 luglio 2021) L’apparizione della Vergine fu davvero provvidenziale, portò la salvezza dal terremoto e dalle terribili fiamme. Scopriamo cos’è accaduto. Durante gli anni della conquista in Perù, i frati francescani appesero sulla porta della loro prima chiesa, a Lima, l’immagine dell’Immacolata Concezione. Era usanza che, durante i viaggi missionari nel paese, i frati portassero l’immagine della “Misionera” L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 19 luglio 2021) L’apparizione della Vergine fu davvero provvidenziale, portò la salvezza dal terremoto e dalle terribili fiamme. Scopriamo cos’è accaduto. Durante gli anni della conquista in Perù, i frati francescani appesero sulla porta della loro prima chiesa, a, l’immagine dell’Immacolata Concezione. Era usanza che, durante i viaggi missionari nel paese, i frati portassero l’immagine della “Misionera” L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Avvenire_Nei : Oggi preghiera e fraternità: i morti migranti ci riguardano - matteosalvinimi : Una notizia che ci riempie di tristezza. Oggi il cinema italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa, a soli 44… - SimoPillon : Oggi alle 15 in commissione giustizia avremo la discussione generale sul #ddlZan. Alle 16.30 si andrà in aula. Gli… - papaboys113 : Oggi, 19 Luglio, la Chiesa riconosceva le apparizioni della Madonna a La Salette: profezie, segreti e preghiera… - osssitocina : gesu per oggi una preghiera: non mettere la sicilia in zona gialla per favore -