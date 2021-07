Non ce n’è Coviddi. Ce n’è o non ce n’è? Una regola per non farci fregare dal correttore automatico o dai negazionisti (Di lunedì 19 luglio 2021) Con la speranza di lasciarci alle spalle una volta per tutte e definitivamente l’incubo del Covid, le sue varianti e le odiose mascherine, sarebbe cosa buona e giusta eliminare anche una volta per tutte i dubbi sulla grafia che indica la presenza o meno di qualcosa o di qualcuno in un determinato luogo, fisico o figurato. È questo il caso del ce n’è e della lezione di cui parleremo oggi. Qualcuno, arrivato a questo punto, potrebbe dirmi, ma il caldo ti ha dato alla testa? Cosa c’entra il Covid con il ce n’è? C’entra eccome. Angela da Mondello: Non c’è n’è Coviddi Quanti di noi ricordano l’esternazione di quella ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Con la speranza di lasciarci alle spalle una volta per tutte e definitivamente l’incubo del Covid, le sue varianti e le odiose mascherine, sarebbe cosa buona e giusta eliminare anche una volta per tutte i dubbi sulla grafia che indica la presenza o meno di qualcosa o di qualcuno in un determinato luogo, fisico o figurato. È questo il caso del cee della lezione di cui parleremo oggi. Qualcuno, arrivato a questo punto, potrebbe dirmi, ma il caldo ti ha dato alla testa? Cosa c’entra il Covid con il ce? C’entra eccome. Angela da Mondello: Non c’èQuanti di noi ricordano l’esternazione di quella ...

