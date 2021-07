Malattie rare: “I bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico, necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura” (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) - Napoli, Bari e Palermo, 19 luglio 2021 - Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale Malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di Malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) - Napoli, Bari e Palermo, 19 luglio 2021 - Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionaledell'Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi diogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguardain età pediatrica. Per iin età adulta, invece, le più frequenti sono ledel sistema nervoso e degli organi di senso (29%) ...

