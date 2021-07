Letta apre la pre Agorà del Pd a Palermo

(Di lunedì 19 luglio 2021) “Oggi è una giornata importante per il PD e per il Centrosinistra, daparte questo nostro grande percorso di democrazia partecipativa che aprirà i battenti l’uno settembre per concludersi a fine anno. Si tratta a mio avviso del più grande esercizio di democrazia partecipativa del Paese”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico, a, a margine di un incontro istituzionale al Palazzo Reale, presentando il nuovo progetto delleDemocratiche. bil/pc/mrv su Il Corriere della Città.

Come questo si tradurrà nella battaglia parlamentare sulla riforma del processo penale che si... Il Pd - che con il segretario Enrico Letta ha raccolto la richiesta di miglioramenti avanzata da ... premette che la riforma della giustizia è "giusta e necessaria". "Dopo molti anni si va finalmente nella direzione di superare lo scontro politico tra giustizialismo e finto garantismo che ha ...