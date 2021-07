Leasys Miles | nel canone è incluso anche un monopattino elettrico NiloxHDblog it

Advertising

HDblog : Leasys Miles, nel canone è incluso anche un monopattino elettrico Nilox - HDmotori : Leasys Miles, nel canone è incluso anche un monopattino elettrico Nilox -

Ultime Notizie dalla rete : Leasys Miles

HDmotori

è una formula di noleggio a lungo termine 'Pay Per Use'. Nel dettaglio, i clienti potranno noleggiare un'auto per 48 mesi, senza dover pagare un anticipo. La formula prevede poi un canone ...Conguidi Fiat 500 per 48 mesi con tutti i servizi inclusi nel canone di 279 euro al mese e paghi solo i chilometri che percorri . I primi 1.000 km sono già inclusi. COVID - 19 Distanti, ...Mobilità sostenibile: un monopattino elettrico Nilox per l'ultimo miglio compreso nel noleggio a lungo termine pay per use Leasys Miles ...Coloro i quali sottoscriveranno la formula di noleggio Leasys Miles ora avranno incluso nel canone anche un monopattino elettrico Nilox ...