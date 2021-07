Interspac, in 100 mila hanno risposto al sondaggio (Di lunedì 19 luglio 2021) «Siamo stati informati dalla società IQUII, che fornirà dati più precisi e completi fra qualche giorno, che circa centomila persone – quasi tutti interisti – hanno risposto al questionario sull’azionariato popolare. Siamo molto contenti di questo risultato». Così Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, ha annunciato i risultati del sondaggio che dal 25 giugno al 18 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) «Siamo stati informati dalla società IQUII, che fornirà dati più precisi e completi fra qualche giorno, che circa centopersone – quasi tutti interisti –al questionario sull’azionariato popolare. Siamo molto contenti di questo risultato». Così Carlo Cottarelli, presidente di, ha annunciato i risultati delche dal 25 giugno al 18 L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Interspac 100 Azionariato popolare o progetto vip? 'Qui però un tifoso si può associare con quote ben inferiori, intorno ai 100 euro l'anno', dice al ... ma occorre capire come si dettaglierà il progetto Interspac. È stato citato come modello il Bayern,...

Inter, Suning vicino ad un accordo con Alibaba per l'ingresso nell'azionariato del gruppo che controlla la squadra milanese Leggi Anche Azionariato popolare, ecco le prossime tappe di Interspac. Roberto Zaccaria: 'Obiettivo?... i ricavi si avvicinano ai 400 milioni ma le perdite dell'ultimo bilancio superano i 100 milioni. ...

Azionariato popolare o progetto vip? Chi da anni segue in Italia l’azionariato popolare e le iniziative di partecipazioni di tifosi nei club, stenta a inserire in queste categorie Interspac, la società creata da Carlo Cottarelli per acqu ...

