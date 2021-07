Insultate e aggredite perché lesbiche a Capo Miseno | “Andate via dalla spiaggia”

Advertising

Capo Miseno,in spiaggia perché lesbiche: 'Dovete andarvene'.

Capo Miseno,in spiaggia perché lesbiche: 'Dovete andarvene'. Francesca e Martina sono due ragazze napoletane la cui giornata trascorsa al mare si è trasformata in un vero e proprio incubo e ...A due studentesse di 13 anni hanno denunciato un' nel Campus Einaudi, da parte di alcuni ragazzi che le avrebberodando loro delle 'lesbiche schifose' e picchiate perché sulla borsa di una delle due c'era un simbolo per la battaglia per i diritti : ad una delle due è stato fratturato il naso e ora sulla ..."Ci siamo sentite profondamente umiliate, non abbiamo fatto nulla di male, volevamo soltanto trascorrere una giornata al mare come qualsiasi altra persona", hanno raccontato ...L'episodio di intolleranza è accaduto venerdì 16 luglio, quando le due ragazze sono state avvicinate da un uomo infastidito dalla coppia "perchè la nostra presenza suscitava dubbi a sua nipote che ...