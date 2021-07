“Ha le mani legate”: l’Inter obbligata al via libera alla Juventus (Di lunedì 19 luglio 2021) Marotta vorrebbe provare a strappare Locatelli alla Juventus, ma le difficoltà economiche dell’Inter non permettono di fare un’offerta. Negli ultimi giorni ci sono stati molteplici e continui contatti tra l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, e quello del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Secondo il Corriere dello Sport, in uno dei tanti incontri i due avrebbero parlato anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 luglio 2021) Marotta vorrebbe provare a strappare Locatelli, ma le difficoltà economiche delnon permettono di fare un’offerta. Negli ultimi giorni ci sono stati molteplici e continui contatti tra l’amministratore delegato del, Giuseppe Marotta, e quello del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Secondo il Corriere dello Sport, in uno dei tanti incontri i due avrebbero parlato anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZiaCandida : @Marcell77640487 Abbiamo , più coerente Giorgia Meloni. Lui è 'in osservazione' Vedremo, ma temo abbia mani legate anche dall'interno - cesarebrogi1 : RT @PaulLamanski: @lucia_pal Non è draghi il.problema. anzi lui (In teoria) è un ottima persona. Sono i ministri scelti che fanno cagare tr… - PaulLamanski : @lucia_pal Non è draghi il.problema. anzi lui (In teoria) è un ottima persona. Sono i ministri scelti che fanno cag… - ValentinaMia16 : RT @LupodiBrughiera: Non dipende da noi ?? Possiamo solo analizzare il quadro nel modo più oggettivo possibile per cercare di capire cosa su… - Erminio58810238 : @SereDomenici @borghi_claudio Quindi era meglio una maggioranza fotocopia del conte bis con le mani legate sul… -