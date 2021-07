F1, Max Verstappen dimesso dall’ospedale: “Nessuna ferita grave” (Di lunedì 19 luglio 2021) Pericolo scampato per Max Verstappen dopo il pauroso botto contro le barriere nel GP di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota Red Bull, coinvolto in un incidente con il rivale Lewis Hamilton, era stato trasportato in ospedale per una TAC alla testa. La scuderia, tuttavia, rassicura i fan sulle condizioni dell’olandese. “Siamo lieti di confermare che Max è stato dimesso alle 22 dopo un approfondito esame medico – scrive Red Bull sui social -. Verstappen e il team ringraziano i Marshall e il personale medico per l’eccezionale assistenza a Silverstone e all’ospedale di Coventry”. GLI INSULTI RAZZISTI A HAMILTON IL VIDEO DELL’INCIDENTE Selfie ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Pericolo scampato per Maxdopo il pauroso botto contro le barriere nel GP di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota Red Bull, coinvolto in un incidente con il rivale Lewis Hamilton, era stato trasportato in ospedale per una TAC alla testa. La scuderia, tuttavia, rassicura i fan sulle condizioni dell’olandese. “Siamo lieti di confermare che Max è statoalle 22 dopo un approfondito esame medico – scrive Red Bull sui social -.e il team ringraziano i Marshall e il personale medico per l’eccezionale assistenza a Silverstone e all’ospedale di Coventry”. GLI INSULTI RAZZISTI A HAMILTON IL VIDEO DELL’INCIDENTE Selfie ...

