Cyberpunk 2077 | DLC gratis ed espansioni in un leak con codici identificativi? – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

In un thread su Reddit, un utente ha raccontato di come, analizzando i file dialla ricerca di eventuali contenuti tagliati, si è imbattuto in una serie di elementi che potrebbero riferirsi ai DLC previsti per il titolo di CD Projekt Red, recentemente tornato ...L'universo disarà ampliato da CD Projekt RED con DLC, contenuti aggiuntivi ed espansioni ma, fino a questo momento, lo studio non ha condiviso dettagli precisi al riguardo. Lo studio rimane ...I nuovi contenuti in arrivo per Cyberpunk 2077 sembrano emergere da un datamining, con codici identificativi legati a DLC gratis ed espansioni.. Cyberpunk 2077 è ancora in attesa di numerosi DLC grati ...In attesa dei primi DLC di Cyberpunk 2077, diversi dataminer sembrano aver trovato degli indizi all'interno del codice del gioco.