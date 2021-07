Città del libro, anche in editoria la filiera deve essere etica e sostenibile (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli scioperi di Stradella, la “Città del libro”, incrociano i temi dei diritti con quelli del mercato editoriale odierno. Circa un mese fa i lavoratori dello stabilimento di Stradella (Pavia), il principale hub in Italia per la distribuzione libraria, hanno intrapreso una serie di scioperi sindacali. La richiesta dei lavoratori riguardava garanzie su licenziamenti, temuti sia per l’imminente sblocco degli stessi post-Covid che per l’introduzione di un macchinario di nuova generazione, “Shuttle”, in grado di automatizzare una parte delle attività compiute dall’uomo. I lavoratori chiedevano inoltre maggiori diritti su malattia e buoni ... Leggi su leurispes (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli scioperi di Stradella, la “del”, incrociano i temi dei diritti con quelli del mercatole odierno. Circa un mese fa i lavoratori dello stabilimento di Stradella (Pavia), il principale hub in Italia per la distribuzione libraria, hanno intrapreso una serie di scioperi sindacali. La richiesta dei lavoratori riguardava garanzie su licenziamenti, temuti sia per l’imminente sblocco degli stessi post-Covid che per l’introduzione di un macchinario di nuova generazione, “Shuttle”, in grado di automatizzare una parte delle attività compiute dall’uomo. I lavoratori chiedevano inoltre maggiori diritti su malattia e buoni ...

Advertising

EnricoLetta : Aspetto i romani a Testaccio. Ci vediamo con chi ha a cuore il futuro della città e del centrosinistra. L’… - OfficialASRoma : ??? “Amo il mio lavoro, lo svolgo con infinita passione. Lo faccio per la squadra della mia città, per la squadra de… - trash_italiano : Ma parliamo del fatto che se siete di Milano, Napoli, Roma o Bologna e ne avete bisogno, con Uber avete corsa GRATI… - nexusSEI_6 : RT @ivan_zatarra: @AdrianaSpappa @emmecola Cioè dice che Torino non deve essere la città dell'odio ma quella dei diritti dopo aver sparso o… - CittadinidiTwtt : RT @ComuneMI: #MilanoèMemoria La città ricorda #PaoloBorsellino: appuntamento oggi, dalle 16:45 ai Giardini Falcone-Borsellino di via Bened… -

Ultime Notizie dalla rete : Città del Negozi, uno su tre abbassa la serranda nelle strade - simbolo del centro Sono tre simboli , in pieno centro, di come Padova non ha ancora compreso quanto il marchio di Urbs picta abbisogni di una accompagnamento corale alle conseguenze del successo della città. Ricevere ...

Napoli, l'ex scuola - gioiello ridotta a un cumulo di macerie La porta del retropalco del teatro è stata strappata dal muro, gli abiti di scena inventati dai bambini sono sparpagliati ovunque, in mezzo ci sono anche delicate 'invenzioni' dei giovani attori, finti carretti, armature da ...

La città del quarto d'ora Città della Spezia Sono tre simboli , in pieno centro, di come Padova non ha ancora compreso quanto il marchio di Urbs picta abbisogni di una accompagnamento corale alle conseguenzesuccesso della. Ricevere ...La portaretropalcoteatro è stata strappata dal muro, gli abiti di scena inventati dai bambini sono sparpagliati ovunque, in mezzo ci sono anche delicate 'invenzioni' dei giovani attori, finti carretti, armature da ...