C’è anche Insigne tra i dieci gol più belli della stagione scelti dalla Uefa e decisi col voto (Di lunedì 19 luglio 2021) La Uefa ha scelto i dieci gol più della stagione che verranno messi ai voti. Tra i dieci c’è anche il golaggiro di Insigne contro il Belgio. Ecco tutti i candidati. Medhi Taremi (Chelsea – PORTO 0-1)Ritorno quarti di finale di Uefa Champions League, 13/04/2021 Patrik Schick (Scozia – REPUBBLICA CECA 0-2 – secondo gol) Fase a gironi di Uefa EURO 2020, 14/06/2021 Kemar Roofe (Standard Liège – RANGERS 0-2) Fase a gironi di Uefa Europa League, 22/10/2020 Florian Wirtz (Olanda – GERMANIA 1-2 – primo gol) Semifinale del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) Laha scelto igol piùche verranno messi ai voti. Tra ic’èil golaggiro dicontro il Belgio. Ecco tutti i candidati. Medhi Taremi (Chelsea – PORTO 0-1)Ritorno quarti di finale diChampions League, 13/04/2021 Patrik Schick (Scozia – REPUBBLICA CECA 0-2 – secondo gol) Fase a gironi diEURO 2020, 14/06/2021 Kemar Roofe (Standard Liège – RANGERS 0-2) Fase a gironi diEuropa League, 22/10/2020 Florian Wirtz (Olanda – GERMANIA 1-2 – primo gol) Semifinale del ...

