Calcio | Maya Yoshida | “A cosa servono le Olimpiadi senza pubblico?”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 luglio 2021) Mancherà la Nazionale italiana, che non ha centrato il pass agli Europei under 21 di tre anni fa, ma ci sarà comunque una piccola rappresentanza della Serie A diai Giochi Olimpici di Tokyo. Per i padroni di casa giapponesi, tra i fuoriquota, è presente nella manifestazione a Cinque Cerchi il 32enne, difensore centrale della Sampdoria e capitano della squadra nipponica. Polemica per lui alla vigilia, come riportato dall’ANSA: “Credo che tanti soldi delle nostre tasse siano serviti a finanziare questa Olimpiade. Ma, nonostante questo, le persone non potranno andare a seguirle dal vivo. Allora mi chiedo a ...