Big Little Lies 3 è nell’orizzonte del cast: “Ne parliamo costantemente: accadrà!” (Di lunedì 19 luglio 2021) Big Little Lies 3 probabilmente non arriverà a breve, come aveva già anticipato qualche tempo fa il suo showrunner David E. Kelly, ma è certamente nell’orizzonte del cast. La serie drammatica di HBO ha debuttato nel 2017: interpretata da Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz e Laura Dern, le cosiddette Monterey 5, vanta grandi nomi anche tra i volti secondari come Adam Scott, Alexander Skarsgard e Meryl Streep che si è aggiunta alla seconda stagione. L’idea di realizzare Big Little Lies 3 è nell’aria da un po’: la serie basata sull’omonimo romanzo del 2014 ha ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Big3 probabilmente non arriverà a breve, come aveva già anticipato qualche tempo fa il suo showrunner David E. Kelly, ma è certamentedel. La serie drammatica di HBO ha debuttato nel 2017: interpretata da Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz e Laura Dern, le cosiddette Monterey 5, vanta grandi nomi anche tra i volti secondari come Adam Scott, Alexander Skarsgard e Meryl Streep che si è aggiunta alla seconda stagione. L’idea di realizzare Big3 è nell’aria da un po’: la serie basata sull’omonimo romanzo del 2014 ha ...

Advertising

little_aynstein : @jessaghhh a big sana all HHAAHHAAHAH ?? - WilliamZappa : Little Big - Mamma Maria (Piccolo Grandi @ CIAO, 2020!) - YouTube - WilliamZappa : Mamma Maria Remix (BASS BOOSTED) - Piccolo Grandi (Little Big) a Ciao 2020 Capodanno russo - YouTube - MrsHannigram : Guardo Little Big Italy e voglio solo mangiare quello che mangiano - MrsHannigram : guardando Little Big Italy ' se uno fa la pasta al pesto con l'avocado e lo vengono a sapere a Genova viene pestato' STO MALE -