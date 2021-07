Advertising

salernotoday : Vendevano bevande oltre l'orario consentito: multati tre locali e un distributore automatico -

Ultime Notizie dalla rete : Vendevano bevande

SalernoToday

... di controllare 7149 persone, 4237 veicoli, 971 esercizi pubblici; multati anche tre locali e un distributore automatico diper aver violato il divieto di somministrazione di...Percepivano il reddito di cittadinanza eabusivamente alcolici, birra e altre bibite. Lo hanno scoperto i carabinieri durante i ...puntato il dito sui venditori abusivi che vendono...Fino al 31 luglio, dalle 21 fino alle 7 del mattino sono vietate la vendita e il consumo in pubblico di bevande alcooliche e no, in vetro e in lattina.Fiumicino – Nell’ambito della più ampia strategia, analizzata in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, e affidata alle Forze di Polizia, continuano capillari controlli v ...