Ultim’ora: Berrettini rinuncia a Tokyo 2020! (Di domenica 18 luglio 2021) Notizia shock per tutti gli appassionati di tennis: Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Italtennis Berrettini infortunato non parteciperà a Tokyo 2020 E’ ufficiale Matteo Berrettini non rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tennista azzurro è stato bloccato da un infortunio muscolare alla gamba sinistra che lo terrà fermo per almeno due settimane. Secondo alcune fonti vincine al giocatore, Berrettini si sarebbe infortunato nella semifinale di Wimbledon. Durante il match contro il polacco Hurkacz, il tennista italiano è ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 luglio 2021) Notizia shock per tutti gli appassionati di tennis: Matteonon parteciperà alle Olimpiadi di2020. Italtennisinfortunato non parteciperà a2020 E’ ufficiale Matteonon rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di2020. Il tennista azzurro è stato bloccato da un infortunio muscolare alla gamba sinistra che lo terrà fermo per almeno due settimane. Secondo alcune fonti vincine al giocatore,si sarebbe infortunato nella semifinale di Wimbledon. Durante il match contro il polacco Hurkacz, il tennista italiano è ...

